スパーズが直接対決完敗で17位後退…N・フォレストは3発快勝、残留に向けて貴重な勝ち点3

この試合の先制ゴールは#イゴール・ジェズス の強烈ヘッド💥



ここまでホームチームの攻撃を

耐え続けてきたアウェイチームが

1点リードで試合を折り返す‼️



🏆 プレミアリーグ第31節

⚔️ トッテナム・ホットスパー v ノッティンガム・フォレスト

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