エールディヴィジ第28節が22日に行われ、フェイエノールトとアヤックスが対戦した。ホームのフェイエノールトは、27試合が消化したリーグ戦で勝ち点「52」の現在2位。一方のアヤックスは勝ち点「47」の4位に位置しており、今回の“デ・クラシケル”は、来季のUEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得する上でも、両チームにとって重要な一戦となる。フェイエノールトは日本代表FW上田綺世と同DF渡辺剛がともにスタメン出場。アヤ