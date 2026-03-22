横浜F・マリノスに所属するFW遠野大弥は再び長期離脱を強いられる可能性があるようだ。22日、明治安田J1百年構想リーグEAST第8節で川崎フロンターレと対戦したマリノス。試合は5-0での快勝という最高の形で終わったが、懸念事項は遠野大弥の負傷だ。この試合の先制点に繋がったスルーパスなど遠野はこの試合でもマリノスの攻撃を牽引していたものの、前半ATに負傷。相手のCKのこぼれ球を持ち運んでいたが、ドリブルの最中に倒れて