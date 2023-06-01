本誌でもいろいろと執筆させていただいた通り、3月2日から開催された「MWC26 Barcelona」に参加してきました。MWCどころか海外の展示会自体が初めての筆者にとっては、何もかもが未知なる体験でしたが、感想は本筋ではないので割愛させてもらいましょう。 せっかくの海外取材ということで、日本ではなかなか体験できていなかった、AirPodsの「ライブ翻訳」を試してきました。筆者はAirPods Pro 3を使っていますが、AirPods