イタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニは、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフの出場できるか不透明な状況となっている。21日、イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じた。3大会ぶりの本大会出場を目指すイタリア代表は、欧州予選グループIをノルウェー代表に次ぐ2位で終え、プレーオフへと回ることになった。26日に北マケドニア代表と対戦し、勝てば同31日にウェールズ代表とボスニア・ヘルツェゴビ