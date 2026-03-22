圧倒的ビジュアルと唯一無二の必殺技を併せ持つ期待の美女レスラーが“挑発的”な最新ポートレートをSNSで公開。多くの反響が寄せられている。【画像】美女レスラー、彫刻のような肉体と“挑発的”表情（3枚目）WWE女子スーパースターのソル・ルカが自身のインスタグラムを更新。圧巻プロポーションとビジュアルを見せつける最新ポートレートを公開した。公開された写真は、モノクロで強調された彫刻のような腹筋としなやか