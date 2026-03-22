圧倒的ビジュアルと唯一無二の必殺技を併せ持つ期待の美女レスラーが“挑発的”な最新ポートレートをSNSで公開。多くの反響が寄せられている。

【画像】美女レスラー、彫刻のような肉体と“挑発的”表情（3枚目）

WWE女子スーパースターのソル・ルカが自身のインスタグラムを更新。圧巻プロポーションとビジュアルを見せつける最新ポートレートを公開した。

公開された写真は、モノクロで強調された彫刻のような腹筋としなやかな肉体美が目を引くポートレートだ。元オレゴン大学の体操選手であり、ハワイでのサーフィン経験も持つ彼女のバックボーンが、その驚異的な体幹とバランス感覚に満ちた佇まいに表れている。他にもメイクアップアーティストと組んだアーティスティックな写真など複数枚をアップしている。

ソル・ルカといえば、現在NXTブランドで最も勢いのある若手の一人だ。直近の日本時間3月11日に行われたNXTでは、かつてのタッグパートナーであり現在は因縁の相手となったレイニー・リードを圧倒。代名詞である驚異の空中殺法「ソル・スナッチャー」で快勝を収めたばかり。翌週18日にはジェイシー・ジェイン、ザリアとのNXT女子王座を懸けたトリプルスレット戦にも出場するなど、NXT女子部門の「柱」としての地位を不動のものにしている。

彼女はこの投稿に「How do my shoes taste @lainey_wwe（私の靴の味はどう？ レイニー・リード）」と、直近の対戦相手を挑発するようなウィットに富んだメッセージを添えた。この投稿にはリヴ・モーガンら同僚たちを含む5.5万件以上の「いいね！」が寄せられており、その美貌と実力の双方に熱い注目が集まっている。

ファンも「シンプルに素晴らしい」「愛さずにはいられない」「未来のチャンピオン」「メインロースターであなたを見るのが待ちきれない」などとコメント。メインロースターへの昇格もいよいよかと思わせる圧倒的ビジュアルと話題性の彼女に今後も注目だ。

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