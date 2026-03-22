時速36kmが、フリーライブ『時速36km presents「時代」』を4月24日に東京 代々木公園野外ステージにて開催する。 （関連：CRYAMY、時速36km、osage......情感豊かなギターロックの新鋭たちダイナミックなメロディと曲展開を分析） 本情報は、東京、大阪、名古屋を巡るワンマンライブツアー『Latency:0sec Tour』のファイナルとなる下北沢SHELTER公演にてサプライズ発表されたもの。時速36kmにとっ