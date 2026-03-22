東大卒グラビアアイドル・コスプレイヤーとして活躍する東堂ともさんのFLASHデジタル写真集「東堂とも禁じられた令嬢」がリリースされました。【写真】知世と色気を備えた東堂ともさん桜蔭中学・高校と進学し、その後東京大学に合格。現在は東大卒グラドルとして活躍する東堂さん。グラビア界では稀有な経歴を持つ彼女の魅力を4着の衣装で引き出した今作。抜群のスタイルはもちろんですが、表情やポージングなど、どこを切り取っ