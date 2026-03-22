東大卒グラビアアイドル・コスプレイヤーとして活躍する東堂ともさんのFLASHデジタル写真集「東堂とも 禁じられた令嬢」がリリースされました。



【写真】知世と色気を備えた東堂ともさん

桜蔭中学・高校と進学し、その後東京大学に合格。現在は東大卒グラドルとして活躍する東堂さん。グラビア界では稀有な経歴を持つ彼女の魅力を4着の衣装で引き出した今作。抜群のスタイルはもちろんですが、表情やポージングなど、どこを切り取っても知世と色気が共存する。文字通り、彼女にしか表現できない作品に仕上がっています。



『FLASH』に登場とした東堂さん。「桜蔭高校→東京大学」という経歴については、本人は「この来歴はキャッチーで皆さんに覚えてもらいやすいので」とクールに語ります。グラビアは袋とじの8ページに渡り、妖しくも艶やかさを放つ仕上がりとなっています。



【東堂ともさんプロフィール】

とうどうとも 34歳 1991年9月3日生まれ 千葉県出身 T167・B85W60H89 桜蔭中学校・高校を経て2015年、東京大学文学部を卒業。現在はグラビアアイドル、コスプレイヤーとして活動。最新情報は、公式X(@tomooaty)、公式Instagram（@tomooaty）