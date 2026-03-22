（嘉義中央社）南部・嘉義県の翁章梁（おうしょうりょう）県長は21日、山口県山口市のスーパー「アルク小郡店」を訪問し、嘉義県産パイナップルのトップセールスを行った。翁氏が山口のスーパーでPRを行うのは4年連続となった。嘉義県政府の報道資料によると、同店で販売しているのは蜜甘味（みつあみ）という銘柄。果肉のきめが細かく、甘さが強いのが特徴で、日本の消費者に愛されているという。スーパーでのPRイベントはメディ