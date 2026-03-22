スバル「4人乗りスポーツカー」に注目！2025年11月13日、スバルとスバルテクニカルインターナショナル（STI）は、人気のFRクーペ「BRZ」をベースにした特別仕様車を発表しました。300台限定のスペシャル仕様ですが、一体どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「4人乗りスポーツカー」です！（30枚以上）2012年、スバル初のFRスポーツクーペとしてBRZが登場。トヨタとの共同開発車であり、