元巨人の橋本清氏（評論家）による「僕だけが書けるスター選手の真実」（第9回=2004年）を再公開【大人気連載プレイバック】#64【プレイバック】故・伊良部秀輝が描いた見果てぬ夢「野球をやめることになったら、米国で…」■元巨人の橋本清氏（評論家）による「僕だけが書けるスター選手の真実」（第9回=2004年）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接