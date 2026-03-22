元巨人の橋本清氏（評論家）による「僕だけが書けるスター選手の真実」（第9回=2004年）を再公開

【大人気連載プレイバック】#64

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■元巨人の橋本清氏（評論家）による「僕だけが書けるスター選手の真実」（第9回=2004年）を再公開

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はあの桑田真澄氏について綴られた、元巨人の橋本清氏（評論家）による「僕だけが書けるスター選手の真実」（第9回=2004年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

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「やっぱり、しっかり練習しとかんとな」

リリーフに失敗し、ロッカールームで泣いていたボクに桑田さんは厳しい口調で言った。

93年、この年のボクはリリーフとして、チーム最多の52試合に登板。長嶋監督が命名した「勝利の方程式」の一翼を担った。防御率は1.83。巨人入団6年目、初めてチームに貢献できたという自負があった。

シーズン終盤、8月の中日戦。七回からマウンドに上がったボクは、同級生の立浪に勝ち越しの3ランを浴び、チームの勝利をフイにした。失意のボクに桑田さんの言葉がグサリと突き刺さった。まるで、「打たれて泣くくらいなら、ちゃんと投げろ」と言わんばかりに、厳しい表情を変えなかった。

桑田さんにはよくこう言われた。

「ハシ、オレだってつらい練習なんかしたくないんだよ。もし、おまえくらいの上背があったらとつくづく思う。おまえは手も大きいし、腕も長い。そういう人間に体の小さいオレが勝つには、練習するしかないやろ」

桑田さんに比べれば、身長188センチのボクは体格的にはるかに恵まれている。にもかかわらず、ドラフト1位で巨人に入ってから5年間、一軍でたった1試合にしか投げていないボクが歯がゆかったのだろうと思う。

振り返れば、確かにボクは甘かった。長嶋監督に「勝利の方程式」と持ち上げられ、勘違いしていたかもしれない。2.5試合に一度は登板し、疲労もたまりにたまっていた。試合前の練習でショートダッシュを10本やるところを、7本か8本でやめることもあった。

桑田さんはそういうところをしっかり見ていたのだ。桑田さんの一言でボクは目が覚めた。

登板過多でどんなにしんどくても、練習で手を抜くのはやめた。翌94年もチーム最多の52試合に登板し、巨人の日本一に貢献できたのは、ロッカールームで泣いていたボクに浴びせられた桑田さんの言葉があったからだと思う。

桑田さんの一言はボクが現役を辞めるまで、脳裏にこびりついていた。だが、あの日だけは別だった。94年、10月8日の最終戦。勝った方が優勝という、球史に残るあの試合だ。

あの日、試合前から巨人選手の誰もが緊張でガッチガチだった。常に沈着冷静な桑田さんもあの日ばかりは、表情が固まっていた。が、ただ一人、例外がいた。

長嶋監督である。

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大人気連載プレイバックは日・月曜公開。橋本氏による他の回顧録は関連記事から要チェックだ。