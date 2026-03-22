ジャイアンツ-ガーディアンズ戦米大リーグのオープン戦で珍事が発生した。アリゾナで21日（日本時間22日）に行われたジャイアンツ-ガーディアンズ戦。ボール判定でチャレンジを要求された球審が思わず発した声が、マイクに拾われてしまい、米メディアも注目している。「ABSのホットマイク：投球チャレンジ中に『頼むからストライクであってくれ』と言った審判の声が拾われる」という見出しで報じたのは、米スポーツメディア「ジ