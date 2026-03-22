ジャイアンツ-ガーディアンズ戦

米大リーグのオープン戦で珍事が発生した。アリゾナで21日（日本時間22日）に行われたジャイアンツ-ガーディアンズ戦。ボール判定でチャレンジを要求された球審が思わず発した声が、マイクに拾われてしまい、米メディアも注目している。

「ABSのホットマイク：投球チャレンジ中に『頼むからストライクであってくれ』と言った審判の声が拾われる」という見出しで報じたのは、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」だ。

ジャイアンツが3-0とリードして迎えた4回のガーディアンズの攻撃。ジャイアンツ左腕レイがカウント0-2から投じたシンカーは低めのボール判定だった。

球審のビル・ミラー氏に対し、捕手のベイリーがチャレンジを要求。同メディアによると「サンフランシスコがボールの判定にチャレンジしています」と場内にアナウンスしたミラー氏だったが、その後の「頼むからストライクであってくれ」という言葉もマイクに拾われていた。

同メディアは「ミラーは最後の言葉を発しながら、マイクが入っていることに気づいたようで、顔をしかめた。ベイリーは驚いてミラーの方を振り返り、笑い出した」とし、「結局、ミラーの判定が正しく、投球はストライクゾーンの下からわずか0.3インチ外れていた」と続けた。

球審の立場なら自身の判定通りの「ボール」を願うところだが、同メディアは「この日はカクタス・リーグの最終週末に行われたエキシビションゲームで、気温は（華氏）3桁（約37.8度以上）の猛暑だった。もしストライク判定ならその瞬間にイニングが終了していたはずだった」と説明した。



（THE ANSWER編集部）