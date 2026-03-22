米国・イスラエルによるイランへの軍事攻撃から約3週間が経過した現在も、世界のエネルギー供給の要衝であるホルムズ海峡は、実質的な封鎖状態が続いている。【こちらも】IEA、過去最大の石油備蓄放出を決定原油株・債券市場に動揺広がる国際原油価格は一時1バレル100ドルを突破し、その後やや落ち着きを見せたものの依然として高水準で推移。混乱の長期化をマーケットが織り込み始めている。■封鎖が続くホルムズ海峡2月2