俳優で、6人組ダンス&ボーカルグループ「GENERATIONS from EXILE TRIBE」の片寄涼太さん（31）がグループ公式インスタグラムに登場。メンバーの小森隼さん、佐野玲於さんと披露しているダンス動画が話題となっている。【写真】「ふっくらした？」ダンスを踊る片寄涼太さん公式インスタグラムは、21日までの更新で、「GENERATIONS / 本心」と添え楽曲に合わせて踊る三人の動画をアップ。片寄さんは、濃い紫色のジャケットに赤い