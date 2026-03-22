俳優で、6人組ダンス&ボーカルグループ「GENERATIONS from EXILE TRIBE」の片寄涼太さん（31）がグループ公式インスタグラムに登場。メンバーの小森隼さん、佐野玲於さんと披露しているダンス動画が話題となっている。



【写真】「ふっくらした？」ダンスを踊る片寄涼太さん

公式インスタグラムは、21日までの更新で、「GENERATIONS / 本心」と添え楽曲に合わせて踊る三人の動画をアップ。片寄さんは、濃い紫色のジャケットに赤いシャツを組み合わせた衣装でパフォーマンスをしている。



2023年の1月1日に女優の土屋太鳳さんとの電撃結婚を発表していた片寄さん。最新ショットでは少々ふくよかな印象も加わり、SNSでは、「かわいすぎ、、、」「涼太くんが！」「涼太最後いい感じに終わらせた笑笑」「ヨセさん、最後」「ヨセさんwww」「涼太さん太ったかな。幸せ太りかな」「片寄くんふっくらした？」「幸せってことか」「可愛いが大渋滞」などのコメントがあった。



片寄さんは、1994年8月29日生まれ、大阪府出身。2012年の11月に、GENERATIONS from EXILE TRIBEのボーカルとしてメジャーデビュー。14年には、TVドラマ「GTO」（フジテレビ）で俳優デビューを果たした。出演作品には19年「3年A組 ―今から皆さんは、人質です―」（日本テレビ）や20年「病室で念仏を唱えないでください」（TBS）などがある。