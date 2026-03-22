PrimeVideo『カラちゃんとシトーさんと、』公式Instagramでは、ランウェイを歩く岩本照（Snow Man）の場面写真を公開した。 【写真】岩本照が濃いめのメイクでランウェイを颯爽と歩く、美しい“モードスタイル” ■ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』で“カラちゃん”役を演じる岩本照 『カラちゃんとシトーさんと、』公式Instagramでは、岩本照を捉えた2点の写真を公開した。 この日の岩本は、ア