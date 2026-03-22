PrimeVideo『カラちゃんとシトーさんと、』公式Instagramでは、ランウェイを歩く岩本照（Snow Man）の場面写真を公開した。

【写真】岩本照が濃いめのメイクでランウェイを颯爽と歩く、美しい“モードスタイル”

■ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』で“カラちゃん”役を演じる岩本照

『カラちゃんとシトーさんと、』公式Instagramでは、岩本照を捉えた2点の写真を公開した。

この日の岩本は、アイラインを濃いめに引いた濃いめのメイク。襟に黒の装飾が施された白いシャツに、黒いパンツを合わせたモノトーンコーデで登場。

前髪を後ろに流したオールバックで額を出したほか、ボタンを大胆に開けたシャツからは胸元が露わに。色気の漂うモードなコーディネートで、ランウェイを颯爽と歩く様子を捉えた。

2026年3月28日からPrimeVideoで配信されるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』で、岩本は「美味しいものが大好きなファッションモデル」の“カラちゃん”こと加良木蒼を演じる。Instagramの写真にあるように、役柄にふさわしいモデルとしての岩本の姿を見ることができる投稿だ。

この投稿を受けて、「この姿が見たかった」「誰よりもイケメン」「モデルさんも素敵」「濃いメイクもお似合い」「ランウェイ歩いてる照くん見れるの嬉しい」とモデルになりきった岩本に称賛の声が寄せられた他、「呼吸できません」「破壊力半端ない」「オーラが半端ない」「語彙力尽きました」など悶絶するかのような投稿も多数寄せられていた。

■写真：岩本照が濃いめのメイクでランウェイを颯爽と歩く“モードスタイル”