明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第8節が22日に行われ、清水エスパルスとサンフレッチェ広島が対戦した。混戦のWESTでドローにより勝ち点「10」を積み重ねる清水と、過密日程のなか1試合未消化で勝ち点「11」の広島が激突。強度の高い攻防が繰り広げられるなか、先制したのは清水だった。19分、北川航也のビッグチャンスが相手DF佐々木翔のビッグセーブに阻まれたものの、吉田豊がこぼれ球に反応してペナルティエ