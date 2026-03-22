ブライトンの三笘薫は、怪我のために10月、11月の日本代表活動には不参加となった。スコットランド代表、イングランド代表と戦う３月シリーズで半年ぶりの代表復帰を果たした28歳のアタッカーは、２−１で勝利を収めた21日のリバプール戦後の取材で、英国遠征についてこう語った。「もう最後の局面ですし、競争も含めていい相手とできるので、いい形でワールドカップにつなげればいいなと思いますし、いい状態を見せることが（