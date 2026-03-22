「本当に素晴らしい」三笘薫が“代表初選出”の35歳に感銘！異例の豪華メンバーを選んだ対戦国には「気をつけないと…」【現地発】
ブライトンの三笘薫は、怪我のために10月、11月の日本代表活動には不参加となった。
スコットランド代表、イングランド代表と戦う３月シリーズで半年ぶりの代表復帰を果たした28歳のアタッカーは、２−１で勝利を収めた21日のリバプール戦後の取材で、英国遠征についてこう語った。
「もう最後の局面ですし、競争も含めていい相手とできるので、いい形でワールドカップにつなげればいいなと思いますし、いい状態を見せることが（W杯メンバーの）選出につながるかなと思います」
また、異例とも言える35人を選出したイングランド代表の豪華メンバーについては、「やっぱりどの選手もプレミアリーグでやっている選手だったり、トップリーグでやっている選手。自分たちもそういうリーグでプレーしているので、いい勝負ができるかなと思いますけど。もちろんどのポジションの選手もクオリティが高いので気をつけないといけないと思います」と印象を語った。
そして、35歳でイングランド代表初選出となった同僚のGKジェイソン・スティールに関しては、「特には話はしてないですけど、あっち（代表の試合）で会えればいいかなというところはちょっと話しました。本当に素晴らしいことだと思います」と感嘆した。
昨年９月以来となる代表での三笘のプレーに注目が集まる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】三笘薫が投入直後にキレキレの突破
スコットランド代表、イングランド代表と戦う３月シリーズで半年ぶりの代表復帰を果たした28歳のアタッカーは、２−１で勝利を収めた21日のリバプール戦後の取材で、英国遠征についてこう語った。
「もう最後の局面ですし、競争も含めていい相手とできるので、いい形でワールドカップにつなげればいいなと思いますし、いい状態を見せることが（W杯メンバーの）選出につながるかなと思います」
そして、35歳でイングランド代表初選出となった同僚のGKジェイソン・スティールに関しては、「特には話はしてないですけど、あっち（代表の試合）で会えればいいかなというところはちょっと話しました。本当に素晴らしいことだと思います」と感嘆した。
昨年９月以来となる代表での三笘のプレーに注目が集まる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】三笘薫が投入直後にキレキレの突破