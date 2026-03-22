9年で92.2kmが完成しそうだが、あと「15.7km」は…？暫定2車線で開通した圏央道の久喜白岡JCT（東北道）〜大栄JCT（東関東道）間92.2kmの4車線化工事が進捗しています。2026年2月27日につくば中央IC〜つくばJCT間の4車線運用が開始され、43.2kmの4車線化が完了しました。【ここか！】これが圏央道「もう一つの4車線化中区間」です（地図／写真）一方、圏央道の4車線化は、この92.2kmの区間以外でも進められています。ただしそ