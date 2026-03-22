[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節](メルスタ)※15:00開始主審:笠原寛貴<出場メンバー>[鹿島アントラーズ]先発GK 1 早川友基DF 5 関川郁万DF 7 小川諒也DF 22 濃野公人DF 55 植田直通MF 6 三竿健斗MF 14 樋口雄太MF 17 エウベルMF 71 荒木遼太郎FW 9 レオ・セアラFW 40 鈴木優磨控えGK 29 梶川裕嗣DF 2 安西幸輝DF 3 キム・テヒョンMF 10 柴崎岳MF 13 知念慶MF 24 林晴己MF 27 松村優太FW 11 田川亨介FW 77 チャヴリッチ監督