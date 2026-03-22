鹿島vs千葉 スタメン発表
[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節](メルスタ)
※15:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 5 関川郁万
DF 7 小川諒也
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 14 樋口雄太
MF 17 エウベル
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 2 安西幸輝
DF 3 キム・テヒョン
MF 10 柴崎岳
MF 13 知念慶
MF 24 林晴己
MF 27 松村優太
FW 11 田川亨介
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 3 久保庭良太
DF 13 鈴木大輔
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 6 エドゥアルド
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 24 鳥海晃司
DF 46 齋藤隼士
MF 32 天笠泰輝
MF 33 猪狩祐真
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
MF 47 伊藤暖
FW 30 松村拓実
監督
小林慶行
※15:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 5 関川郁万
DF 7 小川諒也
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 14 樋口雄太
MF 17 エウベル
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 2 安西幸輝
DF 3 キム・テヒョン
MF 10 柴崎岳
MF 24 林晴己
MF 27 松村優太
FW 11 田川亨介
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 3 久保庭良太
DF 13 鈴木大輔
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 6 エドゥアルド
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 24 鳥海晃司
DF 46 齋藤隼士
MF 32 天笠泰輝
MF 33 猪狩祐真
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
MF 47 伊藤暖
FW 30 松村拓実
監督
小林慶行