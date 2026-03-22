[3.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第7節](ニンスタ)※14:00開始主審:小林健太朗<出場メンバー>[愛媛FC]先発GK 36 辻周吾DF 6 谷岡昌DF 44 森山公弥DF 49 阿部稜汰DF 50 杉山耕二MF 14 斉藤涼優MF 22 竹本雄飛MF 24 宮本航汰MF 38 日野翔太MF 70 前田椋介FW 27 舩橋京汰控えGK 31 白坂楓馬DF 3 山原康太郎DF 26 金沢一矢MF 48 行友翔哉MF 57 仙波隼太郎FW 11 藤原悠汰FW 17 田口裕也FW 88 山口太陽FW 99 樺山諒乃介監督大木