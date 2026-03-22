ペットブームが続く中国ではペットの健康管理に対する需要も高まり、新たな保障手段としてのペット保険は徐々に飼い主の関心を集め、人気の消費分野となっていると中国メディアが伝えた。インターネットプラットフォームのデジタル化・スマート化が進む中、ペット保険のオンライン化が主流となっている。中国通信社（CNS）は「中国のSNS上で共有されている飼育体験を見ると、ペットの一般的な病気の治療費は1回当たり200元（約4600