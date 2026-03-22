ここ1週間(2026年3月15日13時00分〜2026年3月22日13時00分)で、震度1以上の地震は65回、そのうち震度3以上の地震は9回でした。熊本県天草・芦北地方を震源とする地震が多くなっており、3月15日23時10分頃に発生した地震と3月21日20時42分頃に発生した地震では水俣市で震度4を観測しました。3月15日以降、この地域では地震活動が活発となっており、注意が必要です。ここ1週間の地震回数上の図は、全国で、ここ1週間に震度1以上を観