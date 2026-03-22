【モデルプレス＝2026/03/22】SixTONESの田中樹が、3月21日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）にジェシーとともに出演。トレーニングジムで会った芸能人を明かした。【写真】スト田中樹「面識もなかった」ジムで出会った芸能人◆SixTONES田中樹、ジムで会った衝撃の芸能人とはこの日の放送では、「家よりジムにいる時間が長い」と語るほど筋トレにハマっ