SixTONES田中樹、ジムで出会った驚きの芸能人明かす 自ら声掛けるも人見知り発揮「ガン無視しちゃって」
【モデルプレス＝2026/03/22】SixTONESの田中樹が、3月21日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）にジェシーとともに出演。トレーニングジムで会った芸能人を明かした。
【写真】スト田中樹「面識もなかった」ジムで出会った芸能人
この日の放送では、「家よりジムにいる時間が長い」と語るほど筋トレにハマっている田中が、ジムでの出来事についてトークを展開。普段から通っているジムのため顔見知りが多いというが、この日は「見ない顔だな。新入りマッチョかな」と思うスキンヘッドで体の大きな男性が入ってきたという。
自身のトレーニングに集中していたため当初は気にしていなかったものの、その男性が「重いのをバンバン付けて、5発くらいすごい勢いで（トレーニングしている）」と珍しいトレーニング方法だったことから、「ちょっと気になっちゃって」と確認したと回顧。田中は「そしたら、クロちゃんなの」と明かし、ジムにいたのがお笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんだったことに気づいたという。「X（旧Twitter）で『クロちゃん』って調べたら『ジムでトレーニングするしん』みたいな写真が上がってて」と、本人であることも確認したと語った。
田中は「クロちゃんだ！」と驚きつつも、「面識もなかったの」とジム内でプライベートのクロちゃんに声をかけることはできなかったと説明。その後、約30分でクロちゃんが帰ったため、外で声をかけようとジムを出て呼び止めるという大胆な行動に出たと明かした。
田中はクロちゃんに対し、「ジムの中で声をかけようと思ったんですけど、周りの人が気づいたら…」と経緯を説明しながら話しかけたところ、「なので、出た時にクロちゃんさんに声かけたんです」と言ってしまったという。するとクロちゃんから「アグネスチャンさんみたいに言わないで！」と定番のツッコミを受けたが、「人見知りだから、何も言えなくてガン無視しちゃって」と振り返った。
さらに、クロちゃんから「よかったらLINE交換してくれます？」と連絡先を聞かれたことにも驚いた様子の田中。「俺、そんなことなかったし、人見知りだから」と戸惑いながらも、クロちゃんがQRコードを提示する流れの中で「動揺して俺もQR出しちゃって」と小さなハプニングもあったという。「どう返していいかもうまくできなくて、びっくりしたの」と振り返り、その後のトレーニング中も「ずっとドキドキしてて、ソワソワしちゃって」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】スト田中樹「面識もなかった」ジムで出会った芸能人
◆SixTONES田中樹、ジムで会った衝撃の芸能人とは
この日の放送では、「家よりジムにいる時間が長い」と語るほど筋トレにハマっている田中が、ジムでの出来事についてトークを展開。普段から通っているジムのため顔見知りが多いというが、この日は「見ない顔だな。新入りマッチョかな」と思うスキンヘッドで体の大きな男性が入ってきたという。
◆SixTONES田中樹、安田大サーカス・クロちゃんと連絡先交換
田中は「クロちゃんだ！」と驚きつつも、「面識もなかったの」とジム内でプライベートのクロちゃんに声をかけることはできなかったと説明。その後、約30分でクロちゃんが帰ったため、外で声をかけようとジムを出て呼び止めるという大胆な行動に出たと明かした。
田中はクロちゃんに対し、「ジムの中で声をかけようと思ったんですけど、周りの人が気づいたら…」と経緯を説明しながら話しかけたところ、「なので、出た時にクロちゃんさんに声かけたんです」と言ってしまったという。するとクロちゃんから「アグネスチャンさんみたいに言わないで！」と定番のツッコミを受けたが、「人見知りだから、何も言えなくてガン無視しちゃって」と振り返った。
さらに、クロちゃんから「よかったらLINE交換してくれます？」と連絡先を聞かれたことにも驚いた様子の田中。「俺、そんなことなかったし、人見知りだから」と戸惑いながらも、クロちゃんがQRコードを提示する流れの中で「動揺して俺もQR出しちゃって」と小さなハプニングもあったという。「どう返していいかもうまくできなくて、びっくりしたの」と振り返り、その後のトレーニング中も「ずっとドキドキしてて、ソワソワしちゃって」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】