【モデルプレス＝2026/03/22】Kis-My-Ft2の宮田俊哉が3月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。TVアニメ「葬送のフリーレン」（毎週金曜よる11時／日本テレビ系全国30局ネット）に登場するキャラクター・ヒンメルのコスプレ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】キスマイ宮田「再現度高すぎてびっくり」青髪×カラコンで本気コスプレ◆宮田俊哉、勇者ヒンメルコスプレ披露宮田は「コスプレ／Cosplay 『葬送のフリーレン』ヒンメル