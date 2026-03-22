キスマイ宮田俊哉「葬送のフリーレン」ヒンメルのコスプレ披露にファン驚愕「クオリティが高すぎて震える」「世界観そのままで美しすぎる」
【モデルプレス＝2026/03/22】Kis-My-Ft2の宮田俊哉が3月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。TVアニメ「葬送のフリーレン」（毎週金曜よる11時／日本テレビ系全国30局ネット）に登場するキャラクター・ヒンメルのコスプレ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】キスマイ宮田「再現度高すぎてびっくり」青髪×カラコンで本気コスプレ
宮田は「コスプレ／Cosplay 『葬送のフリーレン』ヒンメル」とコメントし、青い髪に花冠を戴いたヒンメルのコスプレ姿を投稿。白い光に包まれた幻想的なシチュエーションの中、カラーコンタクトレンズや胸飾りのついた上着、白いマント、ズボン、ブーツに至るまで、勇者ヒンメルの衣装を細部まで忠実に再現した姿を披露している。
この投稿にファンからは「再現度高すぎてびっくりした」「本物の勇者ヒンメルだ」「世界観そのままで美しすぎる」「ナルシスト設定そのままの姿で感動」「作品への愛が伝わる」「クオリティが高すぎて震える」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】キスマイ宮田「再現度高すぎてびっくり」青髪×カラコンで本気コスプレ
◆宮田俊哉、勇者ヒンメルコスプレ披露
宮田は「コスプレ／Cosplay 『葬送のフリーレン』ヒンメル」とコメントし、青い髪に花冠を戴いたヒンメルのコスプレ姿を投稿。白い光に包まれた幻想的なシチュエーションの中、カラーコンタクトレンズや胸飾りのついた上着、白いマント、ズボン、ブーツに至るまで、勇者ヒンメルの衣装を細部まで忠実に再現した姿を披露している。
コスプレ/Cosplay— 宮田俊哉 (@t_miyata_kmf2) March 21, 2026
『葬送のフリーレン』ヒンメル pic.twitter.com/FjQjaiFWR3
◆宮田俊哉のコスプレに反響
この投稿にファンからは「再現度高すぎてびっくりした」「本物の勇者ヒンメルだ」「世界観そのままで美しすぎる」「ナルシスト設定そのままの姿で感動」「作品への愛が伝わる」「クオリティが高すぎて震える」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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