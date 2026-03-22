千葉ロッテマリーンズは22日、シーズン開幕戦となる27日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム）でライトスタンドにビッグフラッグを掲出すると発表した。ビッグフラッグ実行委員会、千葉ロッテマリーンズ応援団の協力のもと、試合演出の一環として試合開始直前の午後6時25分ごろ、ライトスタンドを覆い尽くす縦15メートル、横75メートルの「ONEHEARTMARINES」のメッセージが入ったビッグフラッグを掲出する。ビッグフラッグは