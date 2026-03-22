「物産展の女」待望の第２弾！ 2026年3月31日(火)深夜24時30分～25時00分放送 Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会 高崎市出身・大友花恋の出演が決定！ さらに、高崎の魅力が詰まった空腹必至のトレーラー映像＆場面写真も解禁！ Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会 テレ東では、ドラマチューズ！「物産展の女～高崎編