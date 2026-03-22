【リーグ・ドゥ】ギャンガン 0−2 スタッド・ランス（日本時間3月21日／スタッド・ムニシパル・ドゥ・ルドゥル）【映像】左足インサイドでビタ止め→反転ターンスタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、美しいターンで先制点を演出した。スタッド・ランスは日本時間3月21日、リーグ・ドゥ第28節でギャンガンと対戦。先発出場となった中村は、FWモハメド・ダラミーとの2トップを形成した。するとゴールレスで迎え