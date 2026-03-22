親や養育者の愛情不足による心の傷が原因で、大人になっても自己肯定感が低く、仕事や対人関係がうまくいかない「愛着障害」。現在、児童虐待の相談対応件数は約22万4千件と、高水準が続いているが、その結果、愛着障害を背負う人も少なからずいる。【映像】ナイフで刺してきた母親との写真（実際の映像）どうすれば 愛情不足を克服できるのか。親から子へどう「愛情」を伝えればいいのか。愛着障害に悩む当事者と専門家ととも