【モデルプレス＝2026/03/22】2025年11月8日に、グループ解散後に異例の形で行われたラストライブ「Break the KAT-TUN」ZOZOマリンスタジアムにてグループ活動の幕を閉じたKAT-TUNが、デビュー20周年を迎えた2026年3月22日0時に全曲サブスクリプション配信をサプライズ解禁した。【写真】赤西仁、KAT-TUNラストライブでの4ショット公開◆KAT-TUN、サブスク解禁決定KAT-TUNの2006年3月22日リリースのデビュー曲「Real Face」から202