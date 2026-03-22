＜Vポイント×SMBCレディス2日目◇21日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞開幕から2試合連続で予選落ち。苦悩する春を過ごしていた稲垣那奈子が、“大胆采配”で今季初となる決勝ラウンドにたどり着いた。キャディバッグには通常と長尺の2本のパターを準備。これが秘策だ。【写真】異例の“パター2本持ち”稲垣那奈子のセッティングも激写この“パター二刀流”を決断したのは第2ラウン