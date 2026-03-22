下味をつけたらグリルで焼くだけ！！ 皮がパリパリに焼けているチキンっておいしいですよね！上手に焼くためのコツはたくさんありますが、今回ご紹介するのは、魚焼きグリルで焼くだけの簡単レシピです。 パリパリの秘訣はオリーブオイル塩コショウ、にんにく、オリーブオイルと一緒にビニール袋でしっかり味をつけます。 魚焼きグリルに並べる 皮の面を上にして、魚焼きグリルにキチンを並べます。 10分〜15分焼く 途