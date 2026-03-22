車の助手席から、運転する飼い主さんを優しく（？）サポートするシベリアンハスキーの姿が、SNSで多くの反響を呼んでいる。 【写真】恋人のように飼い主の手にやさしく触れるワンちゃん 話題となったのは、ハスキーのロズくんと飼い主さんが車でお出かけする時に撮影された1枚。ロズくんが助手席に座り、運転しているパパさんの左腕にそっと自分の前脚を置いている様子が映し出されている。 まるで付き合った