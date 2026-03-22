「妊活」というと、女性の問題のように思う人もいるかもしれない。だがもちろんそれは誤解だ。では妊活において男性がすべき重要なこととは？ 医師で栄養科学・老年医学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』から、内容の一部を特別公開する。筋トレの意外なメリット筋肉に脂肪が蓄積して不健康な状態になる