【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 0−1 ブレーメン（日本時間3月21日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】塩貝健人、衝撃のトップスピード→恐怖の“爆速プレス”ヴォルフスブルクのFW塩貝健人が、衝撃のスプリントを披露した。日本代表に初招集された20歳の若武者が見せた驚異の加速力にファンが騒然としている。3月19日に、日本代表のイギリス遠征メンバーが発表され、サプライズ選出として塩貝が初招集を受けた。日本代