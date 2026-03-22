「晴れの国」岡山に、今年も華やかな桜の季節が到来します。ウェザーニューズ発表の予想によると、今年の岡山県の桜開花は3月27日頃となる見込みです。本記事では、日本三名園「岡山後楽園」や1,000本の桜が舞う「津山城」といった定番名所とともに、2023年に導入された新型車両227系「Urara（うらら）」や井原鉄道を利用した、渋滞知らずの「鉄道お花見ルート」も紹介。特に津山エリアでは、国内現存2番目の規模を誇る「旧津山扇