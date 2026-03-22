3月22日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、中学時代の同級生カップルが登場する。今回は番組55周年の特別企画として、茨城県東海村にある東海文化センターで約700名の観覧客を招いて出張収録。東海村に住む新婚さんは、旧友たちが「まさかあの2人が結婚!?」と驚くようなカップルで、互いに最悪の印象だった2人が結婚にどう至ったのか、VTRで紹介される。3年生のとき同じクラスになった2人。夫は、ほとんど女子と話さないシャ