◇第98回選抜高校野球大会第3日・1回戦日本文理8−1高知農（2026年3月21日甲子園）15年ぶりの春1勝だ！12年ぶり6度目出場の日本文理が高知農との1回戦に臨み、8―1で快勝。県勢としてもチームとしても前々回出場だった11年大会以来となる選抜勝利を記録した。先発マウンドに上がったエース右腕の染谷崇史（3年）が7回4安打1失点の好投を見せ、打撃でも2回に先制犠飛を放って貢献。2回戦は25日で、強豪の花咲徳栄（埼玉）に