◇第98回選抜高校野球大会第3日・1回戦 日本文理8−1高知農（2026年3月21日 甲子園）

15年ぶりの春1勝だ！12年ぶり6度目出場の日本文理が高知農との1回戦に臨み、8―1で快勝。県勢としてもチームとしても前々回出場だった11年大会以来となる選抜勝利を記録した。先発マウンドに上がったエース右腕の染谷崇史（3年）が7回4安打1失点の好投を見せ、打撃でも2回に先制犠飛を放って貢献。2回戦は25日で、強豪の花咲徳栄（埼玉）に挑む。

まだ少し冷たさの残る浜風が、火照った体には心地いい。勝利の瞬間をベンチから見届けた染谷は、ナインと共に春の聖地に15年ぶりとなる勝利の校歌を響かせ「とてもうれしくて、気持ちも上がってしまって。最後、並んだ時は本当に最高でした」と笑顔で振り返った。

序盤から21世紀枠での出場となった高知農打線に小気味良く投球。130キロ中盤の直球にカーブ、スライダーも交えてアウトを積み重ねた。4回に味方の失策から1失点こそしたが、それ以外は三塁を踏ませない投球で7回4安打1失点。初の聖地のマウンドでエースとしての役割を果たした。

打者としても役目を果たした。チームは今大会から導入された指名打者制を使用せず、打撃のいい染谷が7番に入った。そして2回1死一、三塁で巡った最初の打席で先制の右犠飛。6回先頭で四球で出塁した際に足がつるアクシデントに見舞われたが、その後に好走塁を見せるなど全力プレーを貫き「特別なことはしていない。秋からやってきたことを甲子園で出せた」と誇った。

大先輩の思いも背負っての好投だった。今大会から新調したグラブはチームOBのロッテ田中晴也からもらったもので「晴也さんの分も、じゃないけど、いい報告がしたかった」と言う。尊敬する右腕は21、22年夏に甲子園に出場も共に初戦敗退。先輩と同じ背番号1を背負い、初戦を突破した。

17年秋から就任した鈴木崇監督にとっても、夏も含め4度目の出場でうれしい甲子園初勝利となり「選手たちに感謝する勝ち方。一つ歴史を刻めた」と笑顔。同じ「たかし」の名前で勝利をプレゼントした染谷も「監督さんも喜んでいた。どんどん勝って、もっと喜ぶ姿が見たい」と笑った。

県勢としてもチームとしても12年ぶりの選抜。昨年までの11年間の出場校なしは全国で最長ブランクだった。降雪時期も工夫して練習し、県外への遠征もこなしながら準備を整え、新潟に15年ぶりとなる春1勝を届けた。「次も勝って、歴史を変えていく」と染谷。チームの選抜最高成績は2勝をマークして、8強入りを遂げた06年。日本文理の春は、まだ始まったばかりだ。（大島 享也）

≪中軸が役目全う 3連続適時打≫中軸が役目を果たし、貴重な追加点をマークした。5回に3番・秦碧羽（3年）、4番・渡部倖成（3年）、5番・臼木彪牙（2年）の3者連続適時打で3得点。主将も務める渡部は「打点を稼ぐ者が稼ごうと、（昨年の）秋からやってきたことが結果になって良かった」と語った。09年夏の甲子園決勝で6点差の9回2死から5点を返した猛攻が語り継がれるなど、チームの伝統は粘り強い打撃。10安打で効率良く8点を奪い、渡部は「先輩たちのつなぐ野球は受け継がれていると思う」と胸を張った。

≪岩野OB会長 後輩の1勝に感激≫岩野一洋OB会長（49）が三塁側のアルプス席から声援を送った。09年に2代目のOB会長に就任して今年で17年目。五泉市の「樋口新聞舗」で事務職を務めながら、時間が許す限り愛する母校をサポートしている。チーム15年ぶりとなる選抜勝利を見届けて「母校がこうして甲子園でプレーして、改めて本当にうれしい」と笑顔。小中高の後輩でもある鈴木監督の甲子園初勝利に「試合前は連絡は取らなかったけど、何とか初勝利をつかんでもらいたかった」と感慨を込めた。