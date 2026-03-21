アヤックスを率いるオスカル・ガルシア監督が、フェイエノールトとの“デ・クラシケル”に向けて意気込みを示した。20日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。今シーズンのアヤックスは、序盤から勝ち点を積み上げることはできず、昨年11月にヨン・ハイティンハ監督を解任。そじて、フレッド・グリム暫定監督体制下でも、状況は好転せず、今月8日にリザーブチームを率いるガルシア監督が内部昇格を果たした