大竹しのぶが、ビルボードライブ大阪公演を7月16日に開催する。 （関連：嵐 相葉雅紀の“変わらなさ”が人々の心を癒す長い付き合いでも掴みきれない愛らしい魅力） シンガーとして登場する本公演では、今歌いたい歌、そして今聞いて欲しい歌を、楽しいトークとともに披露。感情豊かな歌声と俳優ならではの表現力でプレミアムなひとときを届ける。 チケットは、5月8日よりClub BBL会員／法人会員先行